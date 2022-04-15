《大新聞大爆卦》

高雄市長選舉將在年底舉行，國民黨人選至今人選未定，國民黨祕書長黃健庭今天(15日)突然爆出原先3月底要公布的高雄市長人選，其實就是鎖定羅智強。東華大學教授施正鋒認為，羅智強若去選高雄，不致於那麼悲觀，他還是有那個空間。

施正鋒15日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，黃健庭講那些話，有點會節外生枝，也許他的話沒講得很死，稱有朝那個方向，至於有沒有喬並不知道，不過，有人可能會因此做文章，這都是沒必要的。

施正鋒指出，一開始，羅智強進行公投謝票感恩之旅時，大家都很歡迎他，當時朱立倫好像說了一句，羅智強若來桃園，說不定大家也要他來選桃園市長，那時他聽到這句話時，覺得有點不太對勁，感覺好像在虧羅智強。

施正鋒表示，台中和彰化兩位現任縣市長，當時的整合算是成功的，因此，他認為，一旦羅智強到高雄去選市長，也未必會那麼悲壯，當唐吉軻德，像韓國瑜當時去高雄選市長時，也沒人理他，說不定羅智強真能成為韓國瑜第二；因為有時他們內部喬不好時，外來的人搞不好可以出來整合，所以羅智強若去選高雄，不致於會那麼糟糕、那麼悲觀，還是有那個空間。