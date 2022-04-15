民進黨苗栗縣黨部主委參選登記，至15日下午5點截止，現任主委李貴富尋求連任，民進黨不分區立委湯蕙禎苗栗服務處執行長陳春暖也登記參選，投票日訂在5月22日，本次投票為三合一投票，除了要選出苗栗縣黨部主委外，還包括全國黨代表及縣黨代表等2種，其中全國黨代表是參選5人，要選出3名全國黨代表，另縣黨代表則是43人參選，要選出27名代表。