民進黨苗栗縣黨部主委改選 李貴富及陳春暖登記參選 19:532022/04/15 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委湯蕙禎苗栗服務處執行長陳春暖（右）登記參選民進黨苗栗縣黨部主委。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨苗栗縣黨部主委參選登記，至15日下午5點截止，現任主委李貴富尋求連任，民進黨不分區立委湯蕙禎苗栗服務處執行長陳春暖也登記參選，投票日訂在5月22日，本次投票為三合一投票，除了要選出苗栗縣黨部主委外，還包括全國黨代表及縣黨代表等2種，其中全國黨代表是參選5人，要選出3名全國黨代表，另縣黨代表則是43人參選，要選出27名代表。 鄭朝方辭總統府參議 將接民進黨竹縣黨部主委 民進黨南關線擬參選人朱明宏控詐領健保費 陳皇宇喊告 #苗栗縣黨部 #民進黨 #李貴富 #陳春 #登記參選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨台南市黨部主委選舉 潘新傳拚連任同額競選 17:362022/04/15 政治 民進黨高巿議員三民區初選民調出爐 議長大熱門康裕成最高 12:132022/04/14 政治 民進黨竹市黨部主委登記 鄭宏輝棄選、陳建名拚連任 11:242022/04/15 政治 民眾黨苗栗縣黨部林志豪退黨 主委馮啟彥表示尊重個人選擇 16:332022/04/15 政治 獲各派系認同 民進黨花蓮黨部主委改選同額競選 19:192022/04/15 政治 南投縣議員第三、四選區人選未定 民進黨連兩天電話民調 17:002022/04/14 政治 民進黨頭城選區議員初選 林詩穎勝出 12:282022/04/14 政治 美跨黨派代表來訪 民進黨：烏克蘭情勢嚴峻之際尤具意義 10:542022/04/15 政治 公投綁大選同一天 國民黨痛批： 民進黨應先反省雙標作為 17:402022/04/15 政治 上屆落選頭林義偉掃街拉票 力拚第五選區民進黨第3席 19:032022/04/14 政治 南投民進黨初選顧電話 第三、四選區明揭曉 04:102022/04/15 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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