英特爾（Intel）偕同來自荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech，由雙方研究人員所組成的先進量子運算研究中心，在美國奧勒岡州希爾斯伯勒的英特爾D1製造工廠，成功地首次大規模生產矽量子位元。

其製程成果能夠在單一晶圓上製造超過1萬個陣列（array），其具備多個矽自旋量子位元，良率超過95％。這項成就在量子位元數量和良率方面，均大幅度超越目前一般大學和實驗室所使用的製程。

此項研究已發表在《自然─電子學》（Nature Electronics）期刊上，為英特爾第一個經過同儕審查的研究，證明在300mm矽晶圓上成功製造量子位元。新製程使用先進的半導體製造技術，包含用來生產矽自旋量子位元的全光學微影技術，以及生產英特爾最新世代互補式金屬氧化物半導體（CMOS）晶片相同的設備。

這項突破性的研究在擴大量子晶片生產規模的道路上邁出關鍵一步，證明量子位元最終有可能在同樣的工廠中與傳統晶片一起生產。

英特爾量子硬體總監James Clarke表示：「量子運算有可能在高效能運算領域，為某些應用提供指數級的效能。我們的研究證明不僅能夠促成量子電腦普及化，而且可以在既有晶片工廠中生產。我們期待繼續與QuTech合作，運用我們在矽製造方面的專業知識，釋放量子的全部潛力。」