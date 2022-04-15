為培養更多半導體人才，聯發科（2454）近期與各大學合作推動「IC設計學程」，鼓勵非電子電機專長在校學生修習相關課程，不但讓本科系學生能據以深化IC設計必備能力、整合論文研究，無縫接軌產業需求，也讓非本科系學生有機會培養第二專長。

所有課程均為電子電機相關系所既有課程，只要學生按部就班修課，完成所有指定課程，除了可獲得專屬學程證明，聯發科技還保留企業實習名額給參與同學，畢業後若錄取正職，還有20萬元的任職獎勵，學訓合一的完整規劃，預期將吸引更多學子加入半導體行列。

與各大學合作推出的學程，分為「數位IC設計」及「類比/射頻IC設計」兩大主軸，分別規劃大學七門課及研究所四門課，除了各校既有師資，教授所有IC設計必備的基礎知識，同時再搭配由聯發科技專家至課堂分享業界實務經驗，充份體現產學合一的精神。

目前合作學校包括台大、陽明交大、清大、成大、中興、台科大等，已有近千位學生報名參與，後續還有其他學校陸續響應加入，一起加速培育更多IC設計產業的未來菁英。