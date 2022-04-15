1名母親控訴，她的兒子日前到超商用信用卡儲值悠遊卡，因信用卡未刷成功，須改用現金，但當下店員竟未告知就讓兒子離開，店員事後稱兒子未付現金、提告詐欺；法院日後寄來傳票與公文，讓兒子內心飽受煎熬，兒子甚至寫下「我是好孩子，我沒有做壞事」，讓她相當難過，痛批超商SOP有問題。

該名母親在臉書「爆料公社」發文，他的兒子日前下樓到超商領包裹，事後兒子竟打電話說「媽媽，我被告詐欺罪，被留置在便利商店，等待警方過來盤問」，她事後得知兒子當時用信用卡儲值悠遊卡500元，因信用卡沒有刷成功，因此必須改用現金支付，但兒子以為已儲值就離開店家，遭超商提告詐欺。

母親說她的兒子到超商用信用卡儲值悠遊卡，因信用卡未刷成功，須改用現金，但店員竟未告知就讓兒子離開，店員事後稱兒子未付現金，提告詐欺。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該母親質疑是超商店員操作機器不熟悉，也沒有告知要收取現金，導致孩子在在不知情下竟背上詐欺罪，而超商店長當下也未告知家長，就直接把孩子扣留店面，等警方到場盤問；此外她事後看監視器，發現該店員當下的確未告知客人，就讓客人直接離開，事後卻又報警提告。

該母親後來致電總公司，對方法務說已經撤告，但她日後仍收到法院傳票和少年法院公文，才發現詐欺罪屬公訴罪、不能撤告，而且法院還寄通知到學校，學校校長、主任和導師都連番質問孩子，導致孩子名譽受質疑，她認為孩子當時完全沒有做錯事，卻接連遇到這些事，實在不合理，痛批超商SOP有問題。