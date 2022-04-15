前總統馬英九（左二）、中華民國縣市體育會聯合總會第六屆會長鄭錦洲（左一）、榮譽會長蔡家福（右二）、台灣體育總會理事長汪輝（左一）。（陳敬哲攝）

年底九合一大選基隆市長戰況，目前由前任國民黨籍立委謝國樑，與現任民進黨籍立委蔡適應，民調呈現五五波局勢，15日中華民國縣市體育會聯合總會第六屆會長交接上，前總統馬英九與謝國樑同台，馬英九強調全力支持謝國樑參選，雖然目前選情優劣還看不出來，趕快努力就對了。

面對馬英九全力支持，謝國樑表達感謝外，針對基隆市長選情也提到，國民黨內都相當穩定，沒有其他同志表達競爭意願，宣布由無黨籍參選的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢，會努力爭取合作機會，也包括民眾黨與非民進黨籍人士，一同合作努力打贏此次基隆市長選戰。

目前民進黨籍立委蔡適應，在黨內提名參選基隆市長呼聲最高，在民調中與謝國樑呈現勢均力敵；謝國樑強調，基隆市長選情緊繃，民進黨在中央與基隆都是強勢執政，雙方仍有這樣民調，對方比我還要吃緊，自己會以正面與樂觀態度投入選戰，連結議員與里長全面合作，打贏這場選舉。

針對願意掛上國民黨籍參選里長人數較少，與議員選舉世代爭議，謝國樑則說，許多心向國民黨里長，礙於民進黨大環境下，沒有用國民黨籍參選，自己能夠理解，只要大家團結不一定要掛黨籍，至於青年世代原則上鼓勵參與，但要看是否有勝選機會，市黨部會有評估，即便未能獲得提名，未來也會積極延攬進市政府，繼續一同為了基隆打拼努力。