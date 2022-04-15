林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案今再度開庭，本次開庭仍著重在證物篩選階段，林秉樞律師團主張逐一檢視高嘉瑜與林秉樞的錄音檔案，尋找高同意拍攝私密影像的證據，高嘉瑜律師則指出，林秉樞經常竊錄兩人對話，因此已在本月6日向新北地檢署具狀提告妨害秘密罪，新北地檢署則表示，目前已分案調查。

據了解，檢方扣得的錄音檔有233個檔案，其中有36個檔案與高嘉瑜有關，林秉樞的律師希望勘驗這些錄音檔案，尋找高同意拍攝私密影像的證據，不過，高的律師方堅決反對，並指林與高當時雖為男女朋友關係，但林竊錄行為涉犯妨害秘密。

高嘉瑜律師指出，本案首度開庭時，林秉樞在庭上曾自爆有錄音，但很多錄音檔都是在當事人不知情的狀況下竊錄，林律師團又主張逐一檢視錄音檔，不斷傷害告訴人，因此經討論後，已向檢方具狀提告。

兩方律師今針對所有綠音檔逐一篩檢，林秉樞律師團認為部分音檔內容涉及被告隱私，因此曾要求告訴代理人、公訴檢察官離席，另外也對法官註記音檔有疑慮，審理過程曾2度休庭討論。

高陣營在林律師團逐一檢視音檔時也認為，部分檔案根本與本案無關，此舉是再度傷害被害人，不過林方反駁，認為只是依程序篩選可能證據，並無傷害被害人的意思。