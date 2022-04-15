農曆3月23日是媽祖生日，台南市善化慶安宮主祀媽祖，常見信徒供上化妝品、保養品為媽祖慶生。（台南市善化慶安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區慶安宮是市定古蹟，建廟歷史已有300多年，主祀天上聖母。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市善化區慶安宮是市定古蹟，建廟歷史已有300多年，主祀天上聖母、關聖帝君、六文昌君，是當地信仰中心，香火鼎盛，每年農曆3月23日媽祖生日，總是有許多信徒來為媽祖祝壽，特別的是，供桌上常可以看到許多化妝品、保養品，民眾表示，有媽祖加持的化妝品，擦了更加美麗。

慶安宮總幹事魏素珍表示，今年農曆3月23日是國曆4月23日星期六，往年為幫媽祖祝壽，會舉辦盛大壽宴，請歌仔戲、布袋戲團演出，請媽祖看戲；廟前擺放供桌供民眾擺放貢品，非常熱鬧。

魏素珍說，慶安宮的信徒很可愛，媽祖生日時，常常有人供上化妝品、保養品，有國外知名大品牌，也有MIT台灣品牌，民眾說，有媽祖加持，化妝品、保養品擦了心情好，感覺也變美了。

近兩年新冠肺炎疫情肆虐，廟方許多活動都配合防疫進行，今年為媽祖祝壽儀式，為避免群聚，也將在農曆3月22日晚間10點由廟方人員進行，信徒如果到廟裡為媽祖祝壽，希望能分流錯開時間，心意到最重要。

此外，已經舉辦20多年的媽祖獎學金發放儀式，今年擇在4月16舉行，將發放給附近高中、國中、國小139位成績優秀的弱勢學子獎學金，共23萬元；為避免群聚，也是請各校派代表至廟裡領取。

廟方表示，獎學金全由信徒奉獻，近幾年來，一名從北部到善化開工廠的企業老闆得知廟方每年放獎學金後，表示往後獎學金全由他支付，感謝媽祖保佑他事業順利，也讓其他信徒捐的香油錢可以留起來讓廟方善加運用。