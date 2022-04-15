導線架大廠長科*（6548）15日公布自結之2022年第1季營運成果，單季合併營收為36.31億元，優於法說會預期，達到單季歷史次高水準，毛利率為30.9％，亦為單季歷史次高，歸屬母公司業主淨利為7.02億元，相當於賺進1.87個股本，亦締造單季歷史新猷。

在長科*產品組合中，2022年第1季QFP占營收比重從去年同期的14％上升至23％，QFN占比則從去年同期的15％上升到19％；以製程區分，蝕刻製程的營收比重也自去年同期的39％提升至43％；就應用別來說，長科*車用占營收比重明顯較去年同期攀升，自25％躍升為35％。

針對2022年第2季營運展望，客戶需求依舊暢旺，長科*預期單季營運可望向上攀升，單季合併營收預期介於36.8億元到38.7億元之間。若以新台幣28.2元兌1美元平均匯率假設，則毛利率預計介於31～33％之間，營益率預計介於22.5～24.5％之間。