一年一度的母親節將至，礁溪寒沐酒店以豐盛饗宴與住房禮贈寵愛媽咪。 4月15日起「川薈」中餐廳嚴選海陸珍饈，推出「十人桌席饗宴」每桌18,800元+10％，及適合小家庭的「魅遊蜀宴湯菜組」四人套餐每套4,200元+10％起。另外，5月1日至5月31日「MU TABLE」自助餐廳每週三、週日及母親節假期將安排「黑鮪魚現切秀」，以視覺及味覺饗宴款待最愛的媽咪。

礁溪寒沐酒店一樓MU BAR伴手禮花車即日起至5月8日販售「蜜茶馨意」母親節限定慕斯蛋糕，每個七吋980元，4月17日前訂購再享早鳥優惠價880元，典雅精緻的外觀傳遞真摯情感與無盡謝意。

礁溪寒沐酒店並與台灣第一家按摩椅品牌「TAKASHIMA 高島」合作，凡於5月7日、8日入住即可獲得抽獎券乙張，贈品豐富包含「礁溪寒沐酒店乘風居一晚住宿券」、「MU BAR下午茶搭配寒沐會館使用券」，另外「TAKASHIMA 高島」也提供多樣舒壓按摩好禮包含「愛舒服巧揉枕」、「頭部按摩器」、「敲手感冰熱按摩槍」及「六星級美足機」，讓辛勞的母親愜意旅行同時再享額外驚喜。

礁溪寒沐酒店「川薈」中餐廳推出「魅遊蜀宴湯菜組」四人套餐，以及推適合大家庭的「中式桌席饗宴」，十人桌席更加碼贈送「蜜茶馨意」母親節限定蛋糕乙顆。4月15日起至5月31日開放外帶自取、外送服務，價格皆免服務費外，外帶自取再享9折優惠，而宜蘭地區外送則享免運費。另外，4月30日前預訂5月餐廳內用四人套餐或十人中式桌席，並支付30％訂金，特別贈送寒沐會館當日單次使用券，有吃有玩全家共享歡樂親子時光。