曾公開表態反戰的俄羅斯億萬富豪弗里德曼（Mikhail Fridman），日前才向外媒抱怨，自從資產被英國政府凍結後，生活一夕之間從天堂掉到地獄。然而，近期弗里德曼被拍到與一名年輕女子共進晚餐，而且還是在倫敦相當知名的高級餐廳，一餐都是萬元起跳。據悉這家店深受許多名人喜愛，傳奇球星貝克漢一家人也是常客。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，俄羅斯自從戰爭爆發後接連遭到西方國家經濟制裁，風波也燒到許多俄羅斯富豪與官員，他們的銀行帳戶、信用卡紛紛被凍結，錢領不出來的情況下，讓平常奢侈生活變了調。因此，就有一些人公開表示不挺政府，力求停戰。其中一位就是俄羅斯排名11的商業鉅子弗里德曼，他是最大私人銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）的創辦人。

身價超過千億的弗里德曼，早前向媒體訴苦，稱現在的生活根本一團糟，「我的活動範圍受限制，只能買菜回家自己煮，英國政府一個月也才發2,500英鎊(台幣約9.5萬)給我，簡直像被軟禁一樣…」

據目擊者指出，這位富豪大概在晚上8點時出沒C London Restaurant(知名餐廳)，旁邊還帶著一位女子。「我猜應該是女生付錢，畢竟以他現在的情況，高檔餐廳的價格根本負擔不起…」甚至忿忿不平說道，「都已經窮成這樣了，到底在做什麼…他怎麼還不擔心自己被普丁毒死…」