全自動防疫噴霧門。(大會提供)

111年台北市青年盃滑冰錦標賽將在16、17日兩天在小巨蛋冰上樂園滑冰場舉行，近年全球疫情嚴峻，國內選手幾乎都沒有機會出國比賽，青年盃也成為國內好手的一級戰場，也是驗收成果的絕佳機會。

本屆青年盃滑冰錦標賽總計有超過300名選手參與，主辦單位評估，周末兩天將會有近千人入場，屆時會採取實名制，同時要求觀眾配戴口罩，以防止群聚感染，本次賽會也會採用熱感應技術，同時入口也設有防疫門全身消毒，用最高規格防疫，保障選手和觀眾的安全。

本次參賽的選手眾星雲集，其中最受矚目的是年僅15歲的李宇翔，他被視為是「滑冰王子」曹志禕的接班人，目前已經能完成高難度的「三接三」連續跳躍，本次比賽有機會挑戰跳躍三圈半的動作。

李宇翔生涯在國際賽成績優異，去年更在世界花式滑冰青年大獎賽（波蘭站）拿下第7名，打破台灣有史來國際賽最佳成績，且目前也是國內青年男子組的常勝軍，表現備受期待。

年僅14歲的歐珈瑜，擁有6年的滑冰經驗，去年在全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 （國手選拔）奪冠，完成2連霸。另外，小齡組也很有看頭，曾拿下亞洲挑戰賽第2名的陳莊媛，以及2020年曾刷新小齡組全國最高分紀錄的湯喆媗也都會參賽，賽事精彩可期。

本次也有許多贊助商當滑冰選手的後盾，包括《蛋寶生技》將贊助每位教練、選手「幸福十八滴雞精（常溫）」，在防疫時期除了施打疫苗、產生病毒抗體外，增強個人的自主免疫將是與病毒共存時期的首要任務。另外，《太硯設計》也將贊助花束，與站上頒獎台的選手一起分享榮耀時刻。