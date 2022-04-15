以跨世代的傳承為初衷，王品牛排歡慶母親節重頭戲「尋人啟事」活動、於4/15登場，邀來新世代獨立知性的女性代表-藝人謝怡芬Janet Hsieh擔任品牌大使，即日起至5月31日凡姓名有「芬/芳/華/麗」媽媽來店消費套餐，只要姓名有任一字相同，現場款待「法式焗烤龍蝦」半隻（價值558元）、任兩字相同就款待一整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1,116元），符合條件的媽媽們趕快一起相約吃龍蝦。

另外，王品牛排感謝這兩年消費者對母親節活動的支持，活動期間同步推出外帶優惠，外帶發票金額滿1,699元，款待「法式焗烤龍蝦」半隻（價值558元），母親節讓媽媽宅家過節吃好料。

王品牛排母親節龍蝦尋人活動，今年是第三年舉辦:2020年開始以五六年級好名「秀/霞/淑/美」為號召；2021年鎖定七八年級「雅/婷/怡/君」的新世代媽媽，兩年來款待超過兩萬名「慕名」參與的媽媽們，今年選出的好名媽媽以「芬/芳/華/麗」為代表，年齡層橫跨四、五、六年級三個世代，希望邀請更多媽媽一同參與，重溫記憶中經典王品牛小排的味道，也看到王品牛排與時俱進的新菜色、創造新世代的回憶，體現王品牛排跨世代融合的品牌精神。

王品牛排母親節活動邀來新世代獨立知性的女性代表-藝人謝怡芬Janet Hsieh擔任母親節大使，Janet在大家眼中是美麗的媽媽、完美的另一半、也是一位貼心的女兒，幕前綻放華麗芬芳、幕後宜室宜家，完美詮釋這次活動的調性，希望藉Janet的影響力傳遞王品牛排「只款待心中最重要的人」的理念，在懷抱感恩的節日、款待親愛的媽媽、也款待最親密的另一半。