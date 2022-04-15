河南少林寺早前斥資近4.6億元（人民幣，下同）買地，引發外界關注。陸媒報導，河南少林無形資產管理有限公司發生股東變更，現任河南少林寺釋永信和釋永乾退出股東行列，兩人退出前分別持股80％及10％。

河南少林無形資產管理有限公司成立於2008年12月9日，法定代表人為釋永福，註冊資本為100萬元。公司經營範圍包括文化藝術交流、武術交流；文化演出及經紀服務等。該公司目前由中國嵩山少林寺100％控股。此外，該公司對外投資了16間公司，版圖涵蓋文化、旅遊、投資等領域，目前仍有7間公司為存續狀態，其中5間由其控股。

至於與釋永信關聯的社會組織或企業共有13間，其中6家在存續狀態。其為河南省佛教協會、鄭州市佛教協會、滎陽市洞林寺等法定代表人，同時任鄭州市開元寺建設管理有限公司執行董事兼總經理。

釋永信在1998年成立河南少林寺實業發展有限公司（現已註銷），在他的帶領下，少林寺開始不斷擴大商業版圖。其中，少林無形資管公司是少林寺的重要資產之一，也是少林寺商業化運作的重要平台。