以高級訂製服起家的香奈兒（CHANEL）向來以精湛工藝自豪，並且擁有自家工坊，致力研發自製機芯，不假外求。今年香奈兒在W&W表展一口氣推出上百款作品，除了一款將鑽石鑲在陀飛輪上的J12鑽石陀飛輪腕表外，融入高級訂製服精緻工藝的Mademoiselle Prive系列腕表，以及呼應LOGO流行時尚的CHANEL WANTED系列腕表，都讓人眼睛一亮。

香奈兒發表Mademoiselle Prive系列Bouton_Coromandel項鍊神秘表，表背有香奈兒女士輪廓雕刻，十分精緻，1452萬3000元。（CHANEL提供）

★Mademoiselle Prive腕表 重現高訂服之美

Mademoiselle Prive系列腕表的名稱，源自香奈兒女士在康朋街總店樓上工作室的門牌，標榜向香奈兒高級訂製服工藝 (Metiers

香奈兒Mademoiselle Prive系列鳥籠項鍊神秘表，以香奈兒女士寓所的鳥籠為靈感，1597萬5000元。（CHANEL提供）

d’Art)致敬，其中最具代表性的莫過於鈕扣腕表，將高級訂製服經典珍珠、獅子、山茶花、香奈兒女士浮雕、馬爾他十字架等時尚元素，融入腕表設計當中。

香奈兒Mademoiselle Prive系列珍珠鈕扣戒指表，261萬4000元。（CHANEL提供）

Mademoiselle Prive腕表從高級訂製服的精緻工藝擷取創作靈感，而反過來，時計也轉化成為戒指、銬式手鐲或長項鍊，佩戴於女人的指間、腕際或粉頸，巧妙打破了高級訂製服與腕表之間的界線，饒富趣味，其中以香奈兒女士寓所的家飾時尚元素打造的長項鍊最具代表性，一是以鳥籠擺飾為靈感打造的鳥籠項鍊，一是以烏木屏風為靈感打造的烏木屏風項鍊，都是做工十分細緻的代表作品。

★WANTED全新系列 呼應LOGO流行時尚

香奈兒Wanted de CHANEL系列Premiere腕表，皮革穿鍊表帶掛LOGO墜飾，十分討喜。（CHANEL提供）

今年全新登場的Wanted de CHANEL限定腕表系列，是創意總監

香奈兒Wanted de CHANEL系列J12腕表，大LOGO是一大特色。（CHANEL提供）

Arnaud Chastaingt以「CHANEL」六個字母為發想，靈感源自香奈兒的廣告詞「All I want is CHANEL!」，將六個字母融入J12、Premiere、Boy·Friend、Code Coco等經典腕表當中，跳脫一般品牌LOGO標誌都是設置於表盤12點鐘的傳統位置，將LOGO延伸到表盤之外，打造獨特風格的Wanted de CHANEL系列腕表。

香奈兒Wanted de CHANEL系列CODE COCO腕表，表帶上的大LOGO十分吸睛。（CHANEL提供）

香奈兒腕表創意總監Arnaud Chastaingt說：「標誌 (Logo)，不再是一個簡單的正式署名，其成為一個圖騰主題，佔據了全部舞台，甚至從表盤躍出延伸至表圈和表帶，賦予它藝術性的特點。」

於是「CHANEL」放大佔據整個J12腕表的表盤，或是成為Premiere腕表皮革金屬鍊的吊飾，或是延伸至Boy·Friend和Code Coco腕表的表帶上，呼應時下流行的LOGO時尚風潮。