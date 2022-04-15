移民署對300多人進行全面快篩。（移民署提供）

移民署北區事務大隊宜蘭收容所1名保全，14日晚接獲通知確診，移民署表示，因當事人無症狀，已依衛生單位指示在家自主健康管理，宜蘭收所容也對100多名工作人員，以及200多名收容人全面快篩，目前有3人呈陽性，收容所也進行大清消。

移民署表示，據快篩初步結果，有1名在家休假的職員，以及1名尚未到所服勤保全呈現陽性，目前2人已前往醫療院所進行PCR採檢，並在家自主健康管理。

另有1名女性受收容人經快篩後呈現陽性，目前已安置於單人隔離寢室，並安排前往醫療院所進行PCR採檢。

移民署表示，每位受收容人現在均須經PCR採檢，陰性後才能入所，該名女性受收容人入所前採檢為陰性，此次快篩陽性也沒有症狀，後續將配合衛生單位指示，採取相關防備措施。

移民署強調，面對疫情，收容所除落實各項防疫、清消，也訂有緊急應變計畫並曾多次演練。遇有疫情風險時及時應變調度勤務，委由其他收容所支援收容等等，一切均按部就班處置。