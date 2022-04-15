美國聯邦參議院參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人組轉於4月14日訪問台灣，在中共國防部發言人施毅宣布在台灣周邊實施戰備警巡與突擊演練後，大陸外交部發言人趙立堅亦回應稱，美國國會議員訪台明顯是違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中國軍隊的有關行動就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制。

在大陸外交部例行記者會上，有外媒提問稱：今天正在台灣訪問的美國共和黨議員說，美方會確保中國為自己在世界範圍內所做的事情「付出代價」，你對此有何回應？

發言人趙立堅回應稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。美國國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國政策，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方交往，更不應該發表不負責任的言論。

趙立堅指出，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。中國人民解放軍東部戰區已經發佈了相關聲明，中國軍隊的有關行動就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制。

趙立堅另外在答覆俄羅斯媒體詢問同一問題時表示，美方單方面炮製的所謂《灣關係法》與中美3個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳。他強調，在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是什麼所謂的《與台灣關係法》。美方應停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實不支持「台獨」的承諾。

本日稍早之前中共人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校在官方微博發佈消息表示，解放軍東部戰區出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量，在東海當面和台灣島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。

施毅說，此次行動是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的。美方惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛中國國家主權安全和地區和平穩定。