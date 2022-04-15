小K張國煒14日當上立榮航空董座，因立榮航空持有長榮航太14.41％的股權，擁有兩席董事，15日正式改派董事代表人為張國煒、翟健華（星宇航空執行長），撤換戴錦銓及郭勝義。

郭勝義為長榮航太維修事業體總經理，因遭張國煒撤換，因此大哥派張國華才將順安產業的李緯章（長榮航太製造事業體總經理）改為郭勝義，讓郭勝義留在長榮航太的董事會。目前哥哥派在長榮航太仍有四席董事，有主導權。

長榮航太第一大股東為長榮航空，持有58.87％，哥哥派張國華勢必要鞏固長榮航，才能保住長榮航太。