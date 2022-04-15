2022建築園冶獎主辦單位15日公布高雄大樓建案得獎名單，合心開發、銳揚建設、頂誠建設、晟揚建設、都市建設、城揚建設、歐美建設和金築建設，各有一個大樓建案獲得2022建築景觀園冶獎。

主辦單位表示，獲得2022建築景觀園冶獎的建商和大樓建案，分別是合心開發的「若然」、銳揚建設「銳揚新世代」、頂誠建設「頂誠。御丰景」、晟揚建設「J.ART」、都市建設「都市森河畔」、城揚建設「J.ONE」、歐美建設「文森青」和金築建設「築青庭」等。

另外，合心開發的大樓建案「若然」、以及尚城建設的透天建案「育仁安居」，則獲頒人文美學特別獎。

園冶獎主辦單位說，成立於1995年的建築園冶獎，今年已邁入第28個年頭，有愈來愈多縣市加入園冶獎的行列，今年首次有包含桃園以南13個縣市的公、私部門，參與建築園冶獎，也期待不久的將來，全台建築都能參與這個每年眾所矚目的建築盛典。

主辦單位指出，除了高雄建築經營協會志工投入建築園冶獎，今年，台中、台南的建築經營協會，也加入園冶獎執行團隊，期望未來能將園冶獎開枝散葉，讓建築的美學種子推廣至台灣各個角落。