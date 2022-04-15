每年的春裝雖然都少不了碎花、雪紡元素的一件式洋裝，但最近在百貨中的銷售對比過去更是熱烈，在京站時尚廣場中更觀察到，近一個月一件式洋裝，單櫃銷售從月銷約30件成長至60件，其次就是舒適的運動服飾最受消費者歡迎，業者認為因疫情再度擴大，每天出門的上班族也要常洗衣服，因此一件式洋裝材質不僅較適合常清洗，洗起來也無需再分上下半身的衣物清洗更方便，就算居家工作也能一穿即可進行線上會議，難怪最近特別熱銷。

Global Mall屏東市店的ROXY & Quiksilver的SWEETEST LOVE時尚上衣、MIDNIGHT AVENUE長褲，原價1680元、2280元，優惠價1510元、2050元。（Global Mall提供）

Global Mall屏東市店的ROOTS JOURNEY SPORTS BRA運動背心、OURNEY POCKET LEGGING長褲，原價2280元、3280元，優惠價2052元、2952元。（Global Mall提供）

不過依據Global Mall觀察，春夏裝服飾熱銷商品也呈現M型化，以時尚女裝新品或是下殺優惠7折起的運動服飾最為熱銷，適逢母親節檔期最高達18%回饋率，Global Mall也擴大線上下串聯服務，「環球Online」線上購物首度搶攻母親節檔期，一次祭出近10種折價券，最高滿5000現折500，同時首度推出「八店DM明星商品線上立即購」，上千品項從化妝保養品、生活居家用品、運動休閒服飾等，免到店、線上直接下單購買，預計將帶動線上業績成長3倍以上。

京站的Green parks推出20日前新品2件8折、部分7折，折扣後單筆滿2500元即享扭蛋機會抽精美好禮或購物金優惠。（京站提供）

京站的SENSE OF PLACE澎袖多層次洋裝，原價2390元，特價1690元。（京站提供）

京站的一件式洋裝也達到翻倍成長，而目前母親節檔期也持續進行中，多家女裝櫃位也同步推出優惠，20日前指定Q卡友於京站APP就可領取100元購物金，於指定女裝櫃位單筆消費滿4000元即可使用，而品牌如Green parks在20日前推出新品2件8折、部分7折，折扣後單筆滿2500元即享扭蛋機會抽精美好禮或購物金優惠，Coen則在5月8日前推出新品單件9折、兩件85折、部分6折起優惠，不限消費金額贈送口罩夾及母親節卡片。

大葉高島屋的MARELLA 沙漠玫瑰背心洋裝，1萬6600元。（大葉高島屋提供）

統一時代百貨台北店中，今年春夏服飾就以清爽的粉嫩色系及帶有碎花、印花圖案服飾最受歡迎，整體女裝業績較去年成長10%，現也推出母親節優惠，各式品牌春夏新品8折起，24日前全館指定櫃位滿3000送400，搭配icash2.0或icashPay支付滿4000加送200，同時icashPay綁定聯名卡加碼滿4000再送100，合計回饋率最高達21%。大葉高島屋也在5月8日前推出母親節檔期，全館累滿5000元，即可獲加倍回饋贈1000點，21日前刷聯名卡加贈早鳥禮券與購物金共計300元，20點起可兌換限量化妝品精選好禮，每滿百點可抵50元消費，累滿千元、集點就抽OSIM腿腿樂美腿按摩機等優惠。