本土疫情持續延燒，今（15日）單日確診病例飆破千例，民眾紛紛搶購快篩試劑，已確認自己有無染疫，指揮中心向國內業者喊話降低售價，讓快篩試劑更普及。國產快篩龍頭泰博今天開降價第一槍，分三階段調降價格，最低5月底單劑170元。

配合政府防疫政策及民眾需求，泰博科技公布將分三階段逐步降價，自4月25日起，5入裝每劑售價220元，1入裝每劑230元；5月5日起，5入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5月25日起，5入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

泰博表示，現在因疫情升溫國內快篩需求量大符提升，4月初已從日產出20萬劑，到這週提升至日產出30萬劑，4月底將穩定產出每日40萬劑數量，未來目標正往一天100萬劑前進，達到月產能3000萬劑同時也停止出口。

泰博補充，除提供給政府徵用及公家機關需求外，也保留相當大的數量給各大小醫院，民間企業及各大通路採購，讓大家都能放心買得到快篩。