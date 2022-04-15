前總統李登輝去年7月辭世，新黨成員王炳忠在臉書寫下「終於死了」，網紅「館長」陳之漢得知後在臉書及直播中，痛罵王是「狗兒子、共匪、賣國賊」等語，遭王提告。針對民事部分，新北地院今判處館長賠償30萬元，並須刊登判決書在FACEBOOK「飆捍」、YOUTUBE「飆悍館長」頻道置頂貼文。

王炳忠去年7月30日李登輝辭世後，在臉書貼文稱「終於死了」，引發館長不滿在臉書「飆捍」發文痛罵「丙中狗兒子」等語，2天後又在直播中辱罵王炳忠，「垃圾、弱智、狗娘養的、X你媽的中共狗、X你媽的王八蛋」、「狗兒子、中國狗、共匪、賣國賊」等語，王炳忠發現後怒而提告。

館長雖辯稱「丙中」不是指王炳忠，直播中也沒有提及王炳忠，否認犯行，但檢方認為館長就是針對王炳忠進行情緒性謾罵，發言已逾越一般社會大眾可接受的程度，非適當合理評論，因此起訴館長。針對刑事責任部分，新北地院去年11月間依公然侮辱罪判處館長拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。