丈夫拍照這角度根本找死！網路上流傳1張圖片，女子拜託丈夫幫忙拍她與愛犬的合照，沒想到女子轉向後方，頭髮恰巧與狗頭因錯位「融合」一起，乍看變成狗頭長出秀髮來，女子後來氣到1個禮拜不跟丈夫說話；網友紛紛笑說「價值連城啊！新人類演化史」、「這技術強，完全不用合成修圖」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張網路瘋傳圖片，1名男子被妻子要求拍下妻子與愛犬的合照，但照片拍出來卻讓妻子暴怒了，原來妻子當時臉看向後方，只露出頭髮，而恰巧這時狗站在妻子旁邊、頭部伸出去，妻子與狗醫前一後竟完美地「融合」，妻子的臉因「錯位」變成狗頭。

女子拜託丈夫幫忙拍她與愛犬的合照，沒想到女子轉向後方，頭髮恰巧與狗頭因錯位「融合」一起，乍看變成狗頭長出秀髮來。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該圖片附註文字「我老婆叫我幫她跟狗狗拍一張照，現在她已經一個禮拜不跟我說話了」；圖片讓網友笑翻，紛紛留言「她才一週不理你，算客氣了，應該把你趕出家門」、「價值連城啊！新人類演化史」、「這拍攝角度抓的……不去當攝影師真是浪費人才」、「這技術強，完全不用合成修圖」、「合成獸？」、「這一定是月圓的時後拍的」、「不要侮辱狗」。

其實網路上也流傳不少「融合照」，有女子做在鴕鳥背上，從正面看過去鴕鳥的臉竟套上女子的頭髮，還有另張照片也是女子看向後方，身旁的「馬頭」就與頭髮錯位融合。