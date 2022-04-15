迎接母親節，台北國賓大飯店國賓麵包房今年推出「伯爵巧克力」、「藍莓檸檬鮮奶油」兩款母親節蛋糕，不論媽媽是典雅高貴還是如女王般高雅的氣質，喜歡濃厚香甜還是清新酸甜的風味，國賓提供不同的選擇。母親節假期於台北國賓大飯店各餐廳用餐將有機會獲得餐廳為媽媽準備的限量康乃馨花束。

此外，消費滿2,000元，即可由蘇菲雅婚紗專業攝影師免費拍攝全家福，家人們一同留下美好溫馨的時刻，也將媽咪慈愛的身影永遠保留下來。國賓川菜廳與國賓粵菜廳備有獨立包廂，讓您在疫情期間不用擔心人擠人，與家人安心享受獨有的甜蜜時光，5/7、5/8兩天於包廂用餐還贈送8吋經典巧克力蛋糕。。

國賓「伯爵巧克力蛋糕」售價1,280元，用杏仁海綿蛋糕，夾層與外層裹上濃厚的甘納許，是主廚選用比利時甜苦適中的70％巧克力，加入牛奶、鮮奶油與伯爵茶葉特調的伯爵茶製作而成，上層以新鮮草莓與藍莓排成花型，為您傳達對媽媽滿滿的愛意，並一同感受濃濃茶香與甜而不膩的巧克力帶來的幸福滋味。

「藍莓檸檬鮮奶油蛋糕」售價1,380元，選用 德國優格、澳洲乳酪調製的優格檸檬乳酪醬與自製藍莓醬再搭配新鮮藍莓，雪白色的鮮奶油搭配藍色巧克力片，上層以新鮮藍莓排成藍紫色花冠，讓媽媽如女王般享受每一口酸甜清香的幸福滋味。4月28日前訂購並結清款項可享9折早鳥優惠。

台北國賓大飯店於母親節假期推出中西式豐盛佳餚，5/7及5/8於台北國賓大飯店ahmicafe、國賓粵菜廳、國賓川菜廳、A CUT牛排館用餐，有機會獲得餐廳準備的限量康乃馨花束，此外，消費滿2,000元，即可憑發票至一樓拍照區由蘇菲雅婚紗公司專業攝影師免費拍攝全家福（價值NT$1,800），讓難得團聚的家人們一同留下這美好溫馨時光的一刻，將媽咪慈愛的身影永遠保留下來。國賓川菜廳與國賓粵菜廳備有獨立包廂，疫情期間不用擔心人擠人，與家人安心享受獨有的甜蜜時光，5/7、5/8兩天於包廂消費還贈送價值1,680元的8吋經典巧克力蛋糕。