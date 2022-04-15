中央銀行標售600億元2年期定存單，得標加權平均利率0.985％、創標售以來新高，且已連續13期向上，較3月標售的0.523％，勁揚46.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據根據央行公布的2年期定存單標售結果，吸引770.5億元資金進場搶標，投標倍數僅1.28倍，創半年來最低，得標加權平均利率也因此衝到0.985％，高於市場預期，得標比率上升至77.87％。銀行資金調度主管認為，主要反應俄烏戰爭、通膨衝高、美國聯準會（Fed）加速升息預期

銀行資金調度主管指出，由於Fed升息預期加強，美國10年期公債殖利率勁揚至破2.8％，這次投標態度當然更保守，直接反應在得標利率大幅衝高。月初標售的364天期得標加權平均利率0.633％，也創7年半新高，均已高於2020年疫情爆發前的水準，代表低利率時代正式終結。

央行在2013年8月開始標售100億元2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月增為200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元，並一直到2020年底均不變。2021年2月及4月連二次上調，分別增加至600億元及800億元，但11月降回600億元。