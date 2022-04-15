炎亞綸最近的身分很多元，不僅是「地質學家」、「藝術總監」，還因為形象清新沒有黨派色彩，有網民拱他出來選台北市長。不僅如此，15日炎亞綸出席MIKIMOTO新品發表會時，不只為自己添行頭，還為媽媽挑選母親節禮物，選中一條要價300萬元的丹泉石項鍊，孝行足為典範。

炎亞綸以疊戴方式佩戴MIKIMOTO黑珍珠PASSIONOIR珠寶，充滿龐克時尚。（MIKIMOTO提供）

炎亞綸以一身白衣白褲的貴公子造型出席MIKIMOTO位於台北101一樓的快閃店，佩戴MIKIMOTO最新款PASSIONOIR系列黑珍珠珠寶作品，以黑珍珠、鎖鍊為元素詮釋重金屬龐克時尚，是顛覆傳統、突破性別藩籬的珠寶作品，4月初一發布就掀起搶購，多數款式已經缺貨，目前店上接受預訂。

MIKIMOTO PASSIONOIR M Collection系列黑珍珠耳環，14萬9000元。（MIKIMOTO提供）

炎亞綸以披掛疊戴的手法詮釋PASSIONOIR系列作品，本來擔心一口氣戴三條項鍊會太浮誇，沒想到搭起來很時尚，他尤其推薦黑珍珠耳扣，售價從9000元起跳，十分親民且容易入手，是時尚型男不可缺少的最佳配件。

MIKIMOTO PASSIONOIR M Collection系列黑珍珠墜鍊，16萬5000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO PASSIONOIR系列黑珍珠耳骨夾，2萬2000元。（MIKIMOTO提供）