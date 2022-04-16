現行防疫保單並未針對「陪同隔離」啟動理賠，近期產險業者除了進行保單改版，也看見新商機，有一家產險業者證實，正研擬針對家中有長輩或孩童遭隔離、不得已進行陪同隔離者設計新版保單。

目前市面上的防疫保單都以因法定傳染病風險遭匡列隔離為理賠依據，並不會針對「陪同隔離」予以理賠，不過有一家產險業者證實，目前已在研擬推出陪同隔離防疫險的可行性。

該家產險主管透露，目前正研擬若保戶家中有年齡大於70歲或小於12歲直系親屬因法定傳染病遭隔離，以致保戶不得已必須進行陪同隔離，將針對保戶遭隔離而無法工作的損失提供保障。

該家產險主管也直言，雖然已看見市場新需求，但最後是否推出商品的關鍵評估是如何認定保戶是不得已進行陪同隔離，以降低道德風險；若確定推出，陪同隔離防疫險的保額設計也會以損害填補為原則。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，本土確診者單日飆破千例，讓防疫保單再掀一波搶購潮，不過隨疫情變化，產險業者近日大舉進行保單下架改版，自11日至14日，短短3天內市售防疫保單就消失15張。

一名產險主管透露，近期市售防疫保單大舉下架，除了因防疫政策變化，政府不再走「清零」路線外，也因本土確診案例大增，不少民眾知道自己接觸高風險者，搶投針對隔離和確診提供高額補償的防疫保單，多家產險同業都接獲不少民眾一投保就立刻申請理賠的案件，考量保單損失率、公司風險承擔力，現行針對隔離和確診提供高額補償的防疫保單勢必要改版。

產險主管說，目前業界採取的應對方式，第一是拉長觀察期，即防疫保單投保後的生效期拉長；第二是調整保障內容，預計將隔離和確診補償壓低，並因應現行疫情環境，重新釐算保單費率；第三是目前絕大多數確診者為輕症，針對住院醫療補償、加護病房或負壓隔離病房加給項目，應會因應政策變化進行調整。（編輯：楊凱翔）1110415