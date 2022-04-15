中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率1.3％、創逾6年半新高，較2月標售同天期的0.714％，飆高58.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管認為，主要反應烏俄戰爭、通膨衝高、美國聯準會（Fed）加速升息預期。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引481億元資金進場搶標，投標倍數也僅1.6倍，創5年來新低，其中銀行業拿到75.33％或226億元籌碼最多，其次證券業標得13.17％或39.5億元，保險業占11.5％或34.5億元，票券業掛零。

券商主管強調，長債利率衝高除反應央行3月升息1碼（0.25個百分點），但俄烏戰爭沒完沒了，通膨持續飆高，美國聯準會（Fed）近期包括主席鮑爾及多位官員頻頻高唱鷹調，市場預期5月及6月利率決策會議，不排除各升2碼，央行也有跟進的可能，確立利率風險升高。

由於央行總裁楊金龍多次重申今年貨幣政策朝向緊縮，券商主管認為，這次央行雖意外升息1碼，其實只是回到疫情前水準，若6月第二季理會繼續跟著Fed升息，緊縮進一步確立，接下來標售的各天期公債，預料得標利率將維持上揚不變。