近年陸牌手機都在拚快充效能，而小米日前也在台灣推出了全新的Redmi Note 11系列，當中頂規的Redmi Note 11 Pro+ 5G不僅搭載了億級像素鏡頭、120Hz AMOLED螢幕的絕佳規格，還有MediaTek Dimensity 920 5G 處理器，更首度將旗艦機才配備的120W HyperCharge極速快充功能帶入Redmi品牌，並加入LiquidCool水冷技術、JBL專業調音等頂級技術，讓萬元初的機種也擁有旗艦級手機的效能。

Redmi Note 11 Pro+ 5G搭載旗艦級120W HyperCharge極速快充，以領先業界的極致速度為用戶帶來嶄新的充電體驗。（小米提供）

Redmi Note 11 Pro+ 5G為Redmi旗下首度搭載120W HyperCharge極速快充的機款，配備4500mAh大電量，在快充加速模式下，短短15分鐘內即可充滿電，而全新電池結構也採用MTW技術讓機體配備更多充電接片並減少內部電阻，並配備雙電荷泵及雙芯電池，全力強化電流汲取並減少過熱情況，還有首搭載LiquidCool均溫板水冷系統，能以高效為機身進行急速降溫，讓其能夠提供長達26小時的語音通話、18小時的影片播放或140小時音樂播放的超長續航。

Redmi Note 11 Pro+ 5G共提供石墨灰、星空藍、森林綠 3色，8GB+256GB定價1萬1999元，購機即享YouTube Premium兩個月免費試用與LiTV 電視頻道餐30天會員服務。（小米提供）

Redmi Note 11 Pro+ 5G共提供石墨灰、星空藍、森林綠 3色，8GB+256GB定價1萬1999元，購機即享YouTube Premium兩個月免費試用與LiTV 電視頻道餐30天會員服務，18日起將於指定通路開賣，24日前購買即享早鳥禮的Redmi 手環Pro，另凡於小米商城mi.com購買Redmi Note 11 Pro+ 5G，並在30日前於產品評價區分享兩張以上Redmi Note 11 Pro+ 5G的相關照片、一支短影片及50字評價，即可獲得500元現金券。