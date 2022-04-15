疫情大爆發，指揮中心公布15日本土個案創史上新高1,209例，全台新防疫政策已轉向以「重症清零、輕症可控管、正常過生活」為目標。隨著疫情變化，金管會主委黃天牧18日將赴立法院針對「新防疫模式的股東會防疫作為」作專題報告。據報告顯示，大致以2021年7月底降二級警戒後所發布的股東會作業指引為基礎，股東會會場人數依據指揮中心規定辦理，也就是無集會活動人數限制，但仍要間隔座位。

金管會指出，去年疫情指揮中心調降疫情警戒標準至第二級後，集保結算所即依金管會指示立即滾動式精進「防疫作業指引」，今年也不例外。在確保股東健康安全的前提下，公司召開股東會的防疫措施，主要有二大項。

一、股東進入會場應採實名制，辦理報到時，幫股東量測體溫並進行手部消毒，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

二、公司應妥善規劃報到、進場及散場動線及控管人流；會場座位應採梅花座或間隔座法，座位間隔宜保持1.5公尺以上之距離。會場使用前後應清潔消毒，活動場所應保持空氣流通。

對於各公司所關切有關股東會場地人數限制的規定，金管會指出，股東會會場容留人數，還是依中央流行疫情指揮中心規定辦理，目前「已無集會活動人數限制」，但仍依規定安排間隔座位。

金管會指出，已督導集保公司在2022年4月12日透過視訊會議邀集上市（櫃）自辦股務及股務代理機構，宣導實體股東會、紀念品或委託書徵求場所等防疫措施，並應配合衛福部及各地方政府相關防疫規範辦理。

金管會也鼓勵股東多利用電子投票、開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會。金管會已督導集保公司建置相關視訊股東會作業平台，於4月1日起正式上線，並請集保公司加強對發行公司、投資人及股務單位進行宣導。考量公司召開視訊輔助股東會有助提升股東多元參與管道，增加股東權益保障，已納入公司治理評鑑加分項目，以鼓勵公司多加採用。