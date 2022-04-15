中央銀行日前宣布升息1碼（0.25個百分點），為健全房市基盤及扶持青年購屋計畫，第一銀行配合政府政策，宣布「青年安心成家購屋優惠貸款」利率，由原定調升1碼減為調升半碼，以800萬元青安貸款計算，一年為購屋族省下近萬元利息。

值得一提的是，第一銀行青安貸款既有客戶及適用期間之新貸客戶，於4月15日即由系統自動調降並完成退息作業，客戶無需另提出申請，主動「還息於民」的速度領先同業。

這次央行升息，以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率（基準利率）加碼計息之青安貸款利率，基準利率原自今年3月23日起，由0.845％調升1碼為1.095％。為協助購屋民眾減輕利息負擔，第一銀行青安貸款基準利率減為僅調升半碼(0.125個百分點)，即由1.095％減為0.97％。

舉例來說，張先生有800萬元的青安貸款，以20年一段式機動利率來算，原本每月應繳利息為1萬1000元，現在則為每月1萬0167元，每年即可省下9996元，實為升息中的小確幸。

第一銀行表示，升息雖增加房貸負擔，凡符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」，可多善用青安貸款，其他有購屋需求的民眾，第一銀行亦有各項優惠方案，協助客戶早日實現擁有新家的計畫。