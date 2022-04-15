工研院今「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，展出超過40項減碳技術，包括可應用在半導體產業的「餘氫發電與純化」、讓碳循環的「二氧化碳捕獲再利用」等創新科技，要以創新技術協助產業提升淨零時代的競爭力，

出了科技技術協助，工研院董事長李世光表示，該院還從碳管理平台、服務團、人才、技術等四大面向，提供企業一站式購足的關鍵解方。「永續碳管理平台」是全台產業碳足跡資料最豐富的資料庫，橫跨超過20種產業，累積多年超過1萬筆資料，可協助企業跨出執行淨零的第一步。

「淨零碳排服務團」從企業教育、碳排健檢、淨零輔導到新技術導入及新商模建立，以全方位一站式客製化方式，協助企業提升減碳競爭力。工研院另建置「臺灣淨零創新產業地圖」，提供最新的淨零情資，並將成立「淨零永續學校」，擬定淨零學習地圖，培養綠領人才。

今天現場展示工研院研發的「工業製程餘氫發電及純化回收技術」，可將半導體、石化等高碳排產業製程中七成餘氫純化，回收再進入產線利用。這已與半導體大廠帆宣系統科技及亞氫動力合作，將製程中無法利用的副產氫回收轉換為電力，以額外提供廠區每年數億度的潔淨電力。

另開發的「二氧化碳捕獲再利用技術」，捕獲產業製程煙道氣所排放之二氧化碳。發展高效能二氧化碳吸收劑配方，可整合工廠餘熱和再生能源有效降低製程成本，目前已與多家廠商合作。