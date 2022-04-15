俄羅斯總統普丁坦承，西方國家的制裁行動，打擊到被視為俄國經濟引擎的能源業，主要出口地歐洲避免跟俄國買油之下，俄國油氣將轉賣到亞洲市場。普丁還嗆歐洲國家，稱其對俄國能源的依賴不可能說斷就斷。

普丁周四在政府會議上提到俄國能源業面臨的困境，「出口運送碰上物流中斷是最嚴重的問題。」他還點名歐盟在內的「不友善國家」銀行，拖延俄國的轉移支付。

俄國最主要的能源客戶都集中在歐洲，雖說歐盟尚未禁止俄國油氣進口，但制裁措施已阻斷俄國能源業發展所需的部分資金、技術和設備。有交易員避開交易俄國原油，美加兩國雙雙宣布禁運俄國石油。

俄羅斯外銷石油碰壁，已衝擊到整個能源供應鏈，導致俄國原油產能下滑。分析師指出，這種情況在未來幾個月只會愈演愈烈。

俄羅斯能源業遭逢的挑戰，凸顯出西方制裁衝擊該國總體經濟。經濟學家預測，俄國經濟不僅大幅衰退，還有失業率及通膨攀升的麻煩纏身。

石油天然氣產業可謂俄羅斯經濟的骨幹，相關營收占2021年聯邦預算的45％。分析師表示，除了主要客戶拒買俄國原油，俄羅斯超過15萬座的油田，多數面臨基礎設施老舊有待投資翻新、設備需要維護等問題。

歐盟地區天然氣雖有40％靠俄羅斯供應，但已就是否將制裁範圍擴及俄國油氣辯論，歐盟成員國擬尋求其他替代油源。

在此同時，克里姆林宮也有反制之道，將能源出口重心從歐洲轉向亞洲，亟思與全球最大能源消費國中國及其他亞洲買家拉近關係。

普丁也嗆歐洲國家難以立即斬斷對俄國油氣的依賴，「所謂的不友善國家夥伴自己承認，他們少不俄國這個能源供應源，例如俄國天然氣。」

俄烏戰爭下的供油隱憂持續籠罩，加上歐盟考慮對俄國原油下進口禁令，周四倫敦布蘭特期油收漲2.7％，報每桶111.7美元；紐約西德州中級原油期貨收漲2.6％，報每桶106.95美元。周五進入復活節連假之故，油市提早收周線，為本月首見的周線收紅。