國民黨台南市黨部辦理2022年台南市議員選舉黨內初選登記，15日傍晚4時全部結束，第5、8選區共有7人登記，其中第8選區打算提名3人，竟有5人登記，是黨內登記人氣最旺的一區，所有提名人選將在5月結確定。

國民黨台南市黨部預計2022年台南市議員搶攻20席，之前第1波初選登記只來了13人，有些區域報名還不足額，甚至放棄角逐，被稱為登記最冷清的一屆，11日第2波登記開始，辦理第5、8選區初選登記，15日截止。

國民黨第5選區（善化、安定、新化、新市、山上）欲提名2人，除現任的李文俊登記，另有林全忠參與。第8選區（中西區、北區）預計提名3人，共有5人登記，包括現任保障名額的許至椿，還有姚正玉、蔡宗豪、高凱旋與潘美純，是國民黨登記人氣最旺區域，也是唯一需角逐席次的區域。

國民黨台南市黨部主委林進旺表示，針對第8選區4人搶2席提名 （現任許至椿獲保障），18日將召開選對會展開協調，若協調不成，再依民調定勝負。