大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有盛世美顏讓她從出道至今話題不斷，更是「新疆四大美人」之一，無論是戲劇作品或廣告代言，都創下亮眼成績，也擄獲大票粉絲支持；最近迪麗熱巴以淡妝穿著白襯衫拍宣導片，呼籲保護大自然、一根火柴都可能燎原，但網友卻被她偽素顏裝扮美呆，留言大歪樓「漂亮姊姊說什麼都好」。

近年來迪麗熱巴積極精進演技，在一部部戲劇作品中，證明自己不是只有漂亮外在，從她源源不絕的影視工作機會，就能看出她已是大陸頂流女星之一；而迪麗熱巴也發揮自身影響力，14日在微博分享一段宣導影片，呼籲大家關注「森林草原防火季，學習防火知識，做森林草原守護者」。

迪麗熱巴幾乎將近素顏的淡妝搭配白襯衫，讓網友留言大歪樓。(圖/ 摘自Dear-迪麗熱巴微博)

而宣導片中迪麗熱巴不濃妝豔抹，只化上幾乎像是素顏的淡妝，把烏黑長髮紮在後方，身上穿了樸素白襯衫，炯炯有神地對著鏡頭說，「一根火柴可能會燒毀一片草地，一根煙頭可能會燒毀整片森林」，希望大家在森林草原防火的重要時刻，不要因為一時疏忽，讓美麗的森林化為一片灰燼。

簡單2分鐘左右的宣導影片，迪麗熱巴的盛世美貌卻成了網友焦點，發現她不用過多妝容或是穿得多華麗，就美得不像話，紛紛驚呼，「人要衣裝佛要金裝，迪麗熱巴不用」、「一起跟熱巴守護綠色家園」、「美到我忘記在看防火宣導片」。