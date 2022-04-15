大陸澎湃新聞報導，大陸「中國菸草公司」15日晚間表示，為規範電子菸零售許可管理，明確電子菸零售點布局要求，指導各級菸草專賣行政主管部門依法受理審批電子菸零售許可申請，根據相關法律法規、規章和規範性文件，制定了《關於電子菸零售點布局和許可管理工作的指導意見》（《意見》）。明確布局電子菸零售點的4方面要求，與6方面不予許可情形。

《意見》明確，取得菸草專賣零售許可證從事電子菸零售業務，應當具備4方面條件：一是有與經營電子菸零售業務相適應的資金；二是有與住所相獨立的固定經營場所；三是符合當地電子菸零售點合理布局的要求；四是大陸國務院菸草專賣行政主管部門規定的其他條件。

同時，《意見》指出除《菸草專賣許可證管理辦法》等現有法律法規、規章和規範性文件不予發放菸草專賣零售許可證情形外，另外6方面不予電子菸零售許可情形。

具體而言，一是因向未成年人銷售電子菸或通過資訊網路銷售電子菸被行政處罰未滿3年的；二是因銷售非法生產的電子菸或不按要求在大陸全國統一電子菸交易管理平台交易被行政處罰未滿3年的；三是容易誘導未成年人關注、購買、吸食電子菸的經營場所；四是主營業務與電子菸零售業務沒有直接或間接互補行銷關係的業態類型；五是排他性經營上市銷售的電子菸產品的；六是報送訊息存在虛報材料等不誠信行為未滿1年的。