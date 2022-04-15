搶攻母親節購物商機，大魯閣新時代購物中心推出全館滿千送百，還加碼會員滿額最高加送2千元回饋！同時，與台中爆紅的韓系證件照名店「春山相館」跨界合作，會員使用點數即可兌換價值3,200元的母女寫真體驗券，透過專業攝影團隊的精心妝髮打造，與媽咪共同體驗韓系寫真！

大魯閣新時代將於4/20至5/9展開「媽！抱一個」母親節促銷活動，此次強打會員於化妝品消費滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元，全館消費累計滿6萬元，再加送2,000元回饋。

另外，為響應環境永續計劃，活動期間憑資生堂、高絲二大品牌化妝品空罐回櫃消費，獨家再送100元美食券，並加贈安耐曬體驗包或手部保養服務。

活動檔期內也推出母親節限定好禮，商場會員可分別使用會員點數20點、50點兌換布娜飛比利時啤酒餐廳或點8號餐廳200元餐券，100點更可兌換春山相館母女寫真體驗券，與媽咪來趟美食約會、體驗韓系寫真。

大魯閣新時代同時引進全新品牌櫃位，包括中部商場獨家「blank.產品體驗館」，親身感受韓國暢銷商品的魅力；另有全台最大日系藥妝「日藥本舖」新進駐，提供出國必買的日系保健品、美妝、食品，還有人氣女裝品牌QUEEN SHOP、Avivi Girl，以及潮流服飾LAKING等都是全新登場櫃位！