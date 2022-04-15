二林是培育拳擊金牌的搖籃，全台第一座拳擊館15日在二林高中校慶啟用。（吳敏菁攝）

二林是培育拳擊金牌的搖籃，全台第一座拳擊館15日在二林高中校慶啟用。（吳敏菁攝）

二林是培育拳擊金牌的搖籃，全台第一座拳擊館，15日在二林高中校慶啟用，縣長王惠美也就戰鬥位置，打上幾拳。（吳敏菁攝）

彰化二林鎮有「拳擊故鄉」美譽，台灣拳擊之父洪欽懋是二林子弟，傳承二林成為培育拳擊金牌的搖籃，但過去訓練場地非常克難，各界多年奔走，爭取補助，共投入4500萬元，催生了全台第一座拳擊館，15日在二林高中校慶啟用，選手們開心揮拳，「打出新里程碑」。

二林發展拳擊運動是一頁傳奇，出身名門洪欽懋年輕赴日本留學，喜歡上拳擊運動，當選日本國家隊選手，世界大戰結束後，回鄉傳承這項動，培育無數好手，包括前日本職業拳擊冠軍林明佳等，一代接一代，在國內外重要比賽發光發熱，打響了「二林」聲名。

二林高中校長黃洲海說，輝煌戰果背後，是流淚流汗，過去選手訓練相當克難，沒有足夠專業的場地，在各界重視、奔走下，這次中央補助、縣府促成，全台第一座拳擊館在二林高中落成了，包含拳擊訓練場地、防護室、男女烤箱室、重量訓練教室、復健治療室及體能訓練教室等。

縣長王惠美表示表示，新落成的拳擊館，是地上二層現代化運動場館，縣府向教育部爭取3000萬元、縣府自籌1500萬元，除了培育更多選手為彰化縣爭光，更可提供各界拳擊好手作為交流的平台。

全國第一座專業拳擊館啟用，嘉賓雲集，稱譽「每次拳擊奪金，就想到二林」，二林高中拳擊隊近年來參加國內外賽事，屢創佳績，共有4位選手出國參加「2018亞洲青年男子暨女子拳擊錦標賽」、2018世界中學生運動會」勇奪2面金牌、1面銅牌，3位入選「2020年亞洲青年暨世界青年拳擊賽」，2021年在110年全國中等學校運動會拳擊項目摘下4金2銀5銅，2021年總統盃更勇奪5金1銀6銅。