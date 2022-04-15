上海這家定點醫院迎來該院首個抗疫寶寶。圖為體重達3155克的女寶誕生。（澎湃新聞╱上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南部院區提供）

澎湃新聞報導，「是個女寶寶，母女平安！」15日中午12時28分，在上海新冠肺炎定點醫院－上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南部院區的手術室裡，清脆的嬰兒啼哭，打破了手術室的安靜，迎來了醫院首個抗疫寶寶。

14日晚，懷孕近39周的李女士至仁濟醫院東院急診就診。她的核酸檢測結果為陽性，隨後被診斷為新冠肺炎感染者，醫院迅速啟動應急預案，將李女士轉運至仁濟醫院南部院區治療。

15日早上，李女士體溫上升至38.6℃，胎兒心率持續保持在170次／分，「產婦為新冠病毒感染者，且伴有產前發熱、胎兒宮內窘迫的情況，產科和麻醉科會診後建議，立即為李女士進行剖宮（腹）產手術。」仁濟南院婦產科主任醫師、產科病區負責人吳震溟表示。

中午11時，李女士被推進手術室。12時28分，隨著清亮的啼哭聲響起，手術醫師吳震溟、徐吉雯露出開心笑容。「是個女寶!」 助產士史琳琳告訴李女士。

來自醫院新生兒科的醫師陳雪蓮將寶寶用小被子包裹好，放上新生兒體重秤， 3155克！經過兒科醫師現場檢查，小寶寶是個出生評分為滿分的健康寶寶。護士隨即為寶寶接種了B肝疫苗。

順利生產的李女士臉上洋溢著幸福的笑容，她表示：「感謝醫師護理師們，在這樣特殊時期，在我最擔心無助的時候，全力守護我和寶寶母女平安。」希望疫情能早日散去，一家人能早日團聚。

澎湃新聞報導，產科病區負責人吳震溟說，截至4月15日，院內已收治17名新冠陽性孕產婦。「收治的孕婦大部分處於中期妊娠期，正是孕期胎兒生長發育的重要時間段。受疫情影響，部分孕婦擔心自己無法及時孕（產）檢，有的擔心無處分娩，情緒上起伏較大。」針對這些孕婦，定點醫院內的醫護人員，及時送上心理「按摩」，幫助她們緩解焦慮。