這競選看板的「3D效果」讓人好害羞！1名網友日前在路上發現某女性選舉候選人的廣告看板上，在胸部處有凸起物，疑似是布簾底下有物體造成激凸錯覺，網友紛紛笑說「平面圖片，做成3D效果」、「凸的那麼剛好」；其實每到選舉時，候選人看板鬧出的笑話不少，先前許淑華也有因鐵條凸出，造成照片激凸錯覺。

有臉有在臉書「爆廢公社」發表一張圖片，是一處民宅外牆上的大型競選廣告，該廣告布簾印上大大的候選人半身照，不過最讓人吸睛卻是候選人「胸前」，因為該女性候選人身穿白色T恤，胸部處的布簾疑似下放有民宅設施，導致布簾有一塊「明顯凸起點」，猛一看就像是激突。

1名網友日前在路上發現某女性選舉候選人的廣告看板上，在胸部處有凸起物，疑似是布簾底下有物體造成激凸錯覺。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「佈置這張海報的師傅是老司機啊」、「凸的那麼剛好」、「果真選民的眼睛是雪亮的」、「投了！不管在哪裡這票就投」、「平面圖片，做成3D效果」、「3D廣告好」、「這絕對讓人印象深刻」、「位置不太對，都沒垂，我不信」、「那個點剛剛好」、「很明顯長疔仔」。

先前北市議員許淑華也被發現廣告看板遭鐵條製造出疑似激突效果，她笑說真的很尷尬，「把它當藝術來看也OK啦」，後來師傅才趕緊將鐵條移除；而另一名候選人李柏毅的海報，在褲檔處露出1個水龍頭，也讓民眾大感害羞；還有候選人鍾佩玲為爭取提名的看板，胸前部分也因兩個鋼釘突出造成話題。

糗！帆布鐵條凸出 女議員看板似"激凸"