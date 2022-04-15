楊紫瓊主演新片《媽的多重宇宙》將於下周五（22日）在台上映，她與關繼威近日接受本報專訪，談起這次在片中扮夫妻，關繼威興奮喊：「我一直都是她的粉絲，看了她所有的電影，睽違20年決定重拾演員身分，當初收到邀約時，覺得太不可思議了，可以演楊紫瓊的老公，真的是我人生中最棒的經驗之一。」更笑曝連老婆都很替他開心，並大讚楊在片場非常慷慨，會給多年未拍戲的他很多寶貴的建議，「 我等了35年（終於有機會合作），果然很值得啊！」由於關繼威這次飾演的是懦弱無能、不斷需要妻子幫他收拾善後的丈夫，楊紫瓊也開玩笑說「對我來說很簡單，我就是對他『妻管嚴』，不斷指使他去做事，像是命令他來幫我按摩」。

2人在片中展開宇宙穿越之旅，被問到最想回到人生的哪個階段時，他先是表示其實這個問題在開拍前導演就有問過他了，他認為「人生總是起起伏伏，但在低潮期也教會了我們很多事物，才能造就之後的美好風景，所以我並不會想要回到過去，現在就很酷了，而且你看我跟楊紫瓊出現在同部電影裡欸，不可能有比這更好的事情了」，楊紫瓊聽完後先是給了對方大大的鼓掌，又搞笑引用片中經典橋段說「我想成為一顆石頭」，接著同樣選了「現在」，她表示：「關繼威說的對，我們都要學會活在當下，所以我不會想要選，因為我就在這裡了呀！」也提到自己每次拍攝新片時，都不太會去與之前的角色做連結，「因為我需要往前走」。

關繼威很開心能演楊紫瓊的老公。（台北双喜電影提供）

楊紫瓊這次化身為了守護家人的「最強大媽」，不惜犧牲形象，漏尿、SM、把玩陽具等樣樣來，她笑曝第一次看到劇本時，忍不住喊「導演神經病啊，到底發生什麼事了」，雖然拍攝期間，得一直變換場景、換上不同衣服，甚至進入不同的角色狀態，然後已經這麼複雜了，又必須在38天內拍完，是個非常大的挑戰，但確實得到了很多的樂趣，「當你看到所有人都非常投入在其中，你會感受到一股熱情，這不可能不有趣，我們私下也會約出去，真的成了一家人」，關繼威也表示現場歡笑聲不斷，楊紫瓊更是相當風趣，一直在講笑話逗大家，加上因為要穿越多重宇宙，「我們好像每天都在拍不同類型的電影，真的是個很特別的經驗」。

而楊紫瓊上月24日染疫，自虧「掉入新冠肺炎宇宙」，恰巧這次訪問就是在她確診前1天進行，結果也遇到了台灣發生大地震，楊紫瓊看到螢幕前記者慌張的模樣，還搞笑說「我以為是我們講的內容嚇到你了」，並分享人生中第一次遇到地震就是在花蓮拍攝《中華戰士》時，令她至今難忘，關繼威也著急問「大家都沒事吧」，得知並無太大災情後，2人皆暖心表示「希望台灣的大家都平安」。近年都在好萊塢闖盪的她，也表示很希望能在亞洲拍戲，更高喊「我一直等待這個機會，求求你們來找我吧」。至於貴為「功夫皇后」的她有沒有特別想要與哪位超級英雄對打？楊紫瓊幽默選擇跳過，並表示「因為我相信愛（可以感化一切），不愛戰鬥」。

楊紫瓊十分想念台灣的好友，也希望能趕快來台與影迷見面。（台北双喜電影提供）

聊到在台灣，2人更是話匣子大開，還講到超時，楊紫瓊說大概已經5年沒訪台了，非常想念台灣的朋友們，「我跟夏姿王太太、李安導演一家人都很好，很久沒見到他們了」，也透露每次來台，都會全台各地趴趴走，「開車去海邊、山上看看，享受在地美食，台灣真的有很多很有特色的景點」，聽到一旁的關繼威說「我好像已經超過20年沒去了」時，她也忍不住大喊「那你太過分了，應該要馬上過去才行」，關繼威也很想念台灣的一切，直呼「我在台灣的回憶都很棒，台灣人真的都很友善、很溫暖，還有你們的食物是世界第一」，其中最懷念的就是剉冰，2人也都不忘隔空向台灣觀眾喊話「我們就先在螢幕上見面，等待疫情結束，我們再來到台灣跟你們真的見面，也祝福大家身體健康」。