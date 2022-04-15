現年91歲高齡的股神巴菲特（Warren Buffett）14日接受媒體訪問時強調自己健康狀況「好到不能再好」，因此沒有卸下柏克夏海瑟威執行長的打算。他樂觀預期月底股東大會出席人數可能創新高。

對於市場一直關心其接班人選，巴菲特表示有一個人選，但同時說：「他（接班人）還沒準備好，我仍然要加班工作。」外界認為其所指人選是副董事長阿貝爾（Greg Abel）。

巴菲特熱愛其工作，稱之為「全世界最有趣的工作」。他每天早上7點前起床並閱讀新聞，8點半美股未開盤前就到公司上班。即使人不在辦公室也心繫公司。他說：「我一直為柏克夏工作。」

股神坦承年齡對他造成一些困擾，像曾經「忘記一些人的名字和無法快速閱讀」。他形容自己是一部「不斷耗損的機器」，但他仍然「感覺很好」。其實他記憶力超強。

柏克夏30日舉行股東大會，他預期4萬人出席，強調「這可望成為股東赴奧馬哈出席人數最多的一次。」柏克夏總部在奧馬哈。

巴菲特形容其股東會是「資本家的胡士托音樂節」，一直與現年98歲老搭檔副董事長蒙格（Charlie Munger）共同出席，是股東朝聖對象。過去兩年受新冠疫情影響而以視訊方式舉行，今年開放股東出席。

他盛讚蘋果執行長庫克（Tim Cook）為「偉大的經理人和人物」。雖然蘋果生產智慧手機數量僅占全球約25％，但卻是「最有用和最令人夢寐以求的產品」。蘋果是柏克夏最大持股部位。

他認為特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）令人驚嘆，因為其以「一個理念」就成功挑戰通用與福特等汽車巨擘。他說：「這就是美國，你做夢也想不到。」

他說自1942年以來投資美國企業的錢，從未低於其握有資金的80％。