台中市長盧秀燕表示，市府依主辦單位提供的資訊，已發出254封簡訊，其中還有出席演出的包括沈玉琳、詹惟中等15組藝人，呼籲趕快去篩檢。（盧金足攝）

台中市一家科技公司9日在臻愛會館舉辦理財座談會，至15日累計三人確診，提供十五組表演藝人名單，多名藝人喊冤當天沒有到場演出，其中，鼓鼓澄清「9日乖乖在檢疫所隔離」，市府新聞局長鄭照新晚間強調，主辦單位不說明清楚，不配合疫調，還提供不實資訊，嚴重影響疫調，市府不排除對主辦單位開罰，市府也對表達最誠摯的歉意。

台中市15日新增本土確診33例，其中9日在烏日臻愛會館舉辦的理財座談會，繼2人確診後，今日新增1名50多歲女性染疫，累計該感染鏈累計3人確診。

台中市長盧秀燕表示，市府依主辦單位提供的資訊，已發出254封簡訊，其中還有出席演出的包括沈玉琳、詹惟中等15組藝人，呼籲趕快去篩檢。

但是被點名九日到該理財座談會演出的多名藝人立即澄清，當天根本沒有到場表演，被列在名單中的藝人鼓鼓3月底因舞蹈老師確診，當時篩檢結果陰性，後來陰轉陽，澄清自己9日還乖乖在檢疫所隔離，14日回家後自主健康管理，「真的沒有亂跑」，不可能跑去台中演出。

另名藝人孫生在IG發文表示，「我親愛的台中市政府啊，我根本沒去欸==」、「看來多重宇宙是真的。」

新聞局長鄭照新表示，今天公布的出席名單是主辦單位提供的資訊，記者會後持續要找主辦單位進一步求證是否有誤，但主辦單位不是不接電話，就是不配合說明清楚，提供不實疫調資訊，還不配合市府疫調，嚴重影響疫調，市府不排除對主辦單位開罰。