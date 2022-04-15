花蓮縣長徐榛蔚昨晚（14日）在花蓮縣小巨蛋體育館向全國鄉親鄭重宣布，即將舉行的 111年全中運，已獲教育部同意延期辦理。東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄今晚在學會臉書表示，體育運動是國家政策的一環，與同樣重要的防疫政策而言，兩者皆是公共事務範疇。正因 COVID-19全國本土疫情快速升溫，面對不可抗拒因素的疫情來看，國人實在不容小覷。

田俊雄指出，根據中央流行疫情指揮中心昨天宣布，新增874例本土病例，再創台灣疫情史上新高。今天本土更是破千例（新增1209例），凸顯疫情正在快速延燒全台。因而印證了立委傅崐萁國會辦公室、花蓮縣政府及教育部、體育署最終延辦2022全中運是做出正確決定，期能避免防疫缺口問題發生風險，即時化解疫情藉賽事擴散的危機。

經檢視此次賽事延辦重要因素有三：

其一、現今Omicron傳染力是去年Delta病毒500倍，立委傅崐萁國會辦公室昨天上午特急件函文中央流行疫情指揮中心、教育部、衛生福利部，建請教育部儘速研擬全中運延辦之因應對策。

其二、接種完整二劑新冠疫苗的青少年（12歲至17歲）僅80.9%，且第二劑施打時間距今已逾三個月，保護力恐會明顯下降，況且學童（5歲到11歲）並未開放接種疫苗，對青少年或學童的健康威脅甚鉅。

其三，面對疫情迅速發展態勢，辦全中運的花蓮縣政府戰戰兢兢，時時刻刻保持高度警戒心，持續向教育部、體育署密切溝通聯繫，並基於防疫優先，顧及選手、教練及比賽場域安全等考量，隨時做好相關應變作為。

田俊雄直言，在COVID-19疫情衝擊，究竟體育與防疫的決策孰重孰輕，決策者勢必立即進行政策調整，這在國際體育賽事延賽已非首例，例如2020東京奥運延至2021年登場，教育部亦參酌屏東縣2020全中運因疫情而延賽經驗，畢竟競賽場上是一時，身體健康是一世。

田理事長說，持平而論，從立委、中央和地方政府三者，共同展現民意與政府雙贏的策略思維，即時因應疫情加劇的緊急應變能力，發揮中央與地方合作夥伴關係，儘可能做到整體防疫政策目標，進而維護選手、教練、師生及國人健康，這才是追求善政治理精神之良策。