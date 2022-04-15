美國通膨數據續創新高，引發外界對於聯準會(Fed)將在5月大舉升息兩碼的預期更趨濃厚，也推升美國指標10年期公債殖利率周四（14日）再創3年多高點。然而受過去一周美債殖利率飆升打壓，美股周線則是收黑。

周四美國10年期公債殖利率收高13個基點到2.83％，創下2018年12月18日以來最高。另外30年期公債殖利率也走揚12.1個基點到2.917％，改寫2019年5月3日以來新高。

過去一周美國公布3月消費者物價指數年增8.5％，刷新40年來最高紀錄，至於同月生產者物價指數也年增11.2％，創2010年最大增幅。針對美國通膨迄今仍高燒不退，紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)接受媒體訪問時，明確表態5月升息2碼是Fed官員的「合理選項」。他還強調，Fed需要迅速調高利率以壓制通膨。聯準會理事華勒（Christopher Waller）也表示除了支持5月升息兩碼，還認為6、7月或許也有必要跟進。

通膨隱憂、美債殖利率攀升，加上投資人持續消化好壞參半的銀行股財報，也導致美股周四表現疲弱。標準普爾500與那斯達克指數收盤各自下跌1.21％與2.14％，分別收在4,392.59與 13,351.08點。道瓊工業指數也收低113.36點、跌幅為0.33％至34,451.23點。

美國周五（15日）適逢耶穌受難日、股市休市一天，因此也提早結束美股本周交易。累計三大指數周線均收黑。其中標指周跌2.13％、那指也下滑2.63％、道瓊則收低0.78％。

包括高盛、摩根士丹利與富國銀行等大型銀行都在周四發布第一季財報。雖然高盛上季獲利表現亮眼，但股價週四不漲反跌，收低0.1％、同樣財報也超出預期的摩根士丹利，股價則是收高0.7％。至於富國銀行則因上季營收不如預期，股價收盤下跌4.5％。