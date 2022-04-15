曾被譽為大陸版ZARA的時尚品牌—拉夏貝爾因過度擴張，導致連續四年虧損，觸及A股下市標準。該公司14日晚間公告，上交所決定終止其A股股票上市，自22日起進入下市整理期。

目前，拉夏貝爾仍在港交所上市。拉夏貝爾港股15日收報0.33港元，股價持平，最新港股市值為7,088.06萬港元。近一個月，拉夏貝爾港股股價累計下跌15.38％。

綜合陸媒報導，拉夏貝爾於2001年3月成立，是一家多品牌營運的自有品牌服裝連鎖零售企業，主要從事服裝自主設計與研發、外包生產、品牌推廣與直營銷售。2014年，拉夏貝爾赴港上市。2017年，拉夏貝爾的發展達到巔峰，不僅登陸A股市場，成為大陸首家「A＋H」股上市的服裝企業，還在大陸擁有9千多家門市、十多個自有品牌。

此時的拉夏貝爾採取規模優先、搶占市場策略，但卻陷入增收不增利的窘境。自2018年以來，該公司營收持續下滑、門市收縮、資產負債率逐年攀升，更連年出現高額虧損。2018年至2021年，拉夏貝爾分別虧損人民幣（下同）1.6億元、21.66億元、18.4億元、8.21億元。

上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄分析，拉夏貝爾單店坪效低的現象早已在擴張初期就顯現出來，而在如此低迷的市場下，還繼續將募集資金投入直營通路建設的做法確實需要反思。拉夏貝爾雖然門市眾多，但是旗下多個品牌混雜在一起，給消費者體驗差異化不大。此外，後期通路的多元化與直營並未徹底解決庫存問題，反而隨著大舉擴張使得庫存隨之增加。