華新近一個月股價漲幅超過四成，遭證券交易所列為警示股，15日公布，自結1月EPS回升至0.59元，年成長幅度近八成。

國際銅、鎳價雙雙走揚，華新調漲電力線纜、銅材及不鏽鋼售價，銷售量也增加，加上印尼鎳生鐵廠4條鎳金屬產線全產全銷，挹注營收，1月合併營收160.38億元，年成長40.41％；稅前淨利21.20億元，年增幅99.44％；淨利歸屬母公司20.29億元，年成長79.77％；EPS達0.59元，年增幅79.77％。

烏俄戰爭，推升國際鎳價飆漲，華新3、4月調漲不鏽鋼內外銷盤價，3月合併營收160.38億元，締造同期新高，年成長40.41％；第一季合併營收攀升至425.66億元，改寫同期次高，年增幅47.52％。

華新15日股價下跌0.40元而以36.80元開出，追價買盤強勁，推升股價由黑翻紅，三大法人連續4天敲進，15日合計買超6,992張，終場大漲1.55元而以38.75元收盤，創1995年7月收盤價以來新高。