美國6名跨黨派議員訪問台灣之際，共軍宣布在台灣周邊組織多軍兵種聯合戰備警巡，做為對美國議員訪台行的反制。大陸軍事專家表示，如果未來華盛頓挑釁進一步升級，共軍將以更大規模的軍事演習給予強硬回擊，中國的2個航母編隊若能出現在對台軍事鬥爭準備的大型演練中，將是「順理成章、正當其時」。
近日美國跨黨派國會議員組團訪台，引起北京強烈抗議，中共軍方也在東海與台灣周邊組織聯合戰備警巡，並展開對海突擊演練，中共軍方、外交部、國台辦亦接連強力批判美方此舉違反一中原則與中美3項聯合公報。
《環球時報》引述分析人士表示，這並非共軍首次就美國支持台獨分子首次採取軍事行動。2021年11月9日，美國會議員乘軍機訪台，東部戰區在台海方向進行聯合戰備警巡；10幾天後，5名美國議員到訪台灣，東部戰區再度在台海方向戰備警巡；2020年9月18日，美國副國務卿克拉奇訪台，東部戰區在台海附近組織實戰化演練。另外，2020年2月9日剛當選副總統的賴清德訪美，東部戰區也組織海空戰備巡航。
未具名的分析人士說，不難看出，美國每次用行動支持台獨，共軍必定會舉行演訓行動。15日的演習還有另一層色彩是在為美國政治第3號人物、眾議院議長裴洛西可能訪台打預防針、敲警鐘。分析人士指出，如果裴洛西來台，將會遭到中方更嚴厲的反制和更強硬的行動。
大陸軍事專家宋忠平對《環球時報》表示，美國步步緊逼不斷挑釁，大陸就要考慮從根本上來解決台灣問題，讓域外勢力和台獨分子無戲可唱。因此，不僅需要大規模的軍事演習，還要做好打仗的準備。
報導指出，殲-20戰巡東海、警巡南海已成訓練常態，中國也已經進入雙航母時代，讓殲-20和航母參與台海周邊的大規模演習已經勢在必行。對此，宋忠平認為，「無論是殲-20還是航母的參演都毫不奇怪。殲-20當前已是戰巡東海的必備機種，航母作為海軍的重要裝備，在對台軍事鬥爭準備中會發揮獨特優勢。作為戰略武器，航母的用武之地是在戰場上，只有在戰場才能展示出其威力。所以，如果2個航母編隊能出現在對台軍事鬥爭準備的大型演練中，是順理成章、正當其時。」
北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，美方在台灣問題上不斷挑釁是非常危險的，因為台灣問題不同於其他議題，不存在試探底線的空間，是一個可以直接導致戰爭的問題。美方應該充分認識到其中的潛在重大風險，中美關係已經進入高度敏感複雜期，在台灣這種重大利害關係問題上，如無法克制國內黨派私利，加碼行動，對東亞安全和穩定造成的後果將是災難性的。
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