美國6名跨黨派議員訪問台灣之際，共軍宣布在台灣周邊組織多軍兵種聯合戰備警巡，做為對美國議員訪台行的反制。大陸軍事專家表示，如果未來華盛頓挑釁進一步升級，共軍將以更大規模的軍事演習給予強硬回擊，中國的2個航母編隊若能出現在對台軍事鬥爭準備的大型演練中，將是「順理成章、正當其時」。

近日美國跨黨派國會議員組團訪台，引起北京強烈抗議，中共軍方也在東海與台灣周邊組織聯合戰備警巡，並展開對海突擊演練，中共軍方、外交部、國台辦亦接連強力批判美方此舉違反一中原則與中美3項聯合公報。

大陸專家認為，東部戰區的戰備警巡與海上突擊演練可以對原計劃訪台的美國眾議院議長裴洛西產生嚇阻作用。（圖／路透）

《環球時報》引述分析人士表示，這並非共軍首次就美國支持台獨分子首次採取軍事行動。2021年11月9日，美國會議員乘軍機訪台，東部戰區在台海方向進行聯合戰備警巡；10幾天後，5名美國議員到訪台灣，東部戰區再度在台海方向戰備警巡；2020年9月18日，美國副國務卿克拉奇訪台，東部戰區在台海附近組織實戰化演練。另外，2020年2月9日剛當選副總統的賴清德訪美，東部戰區也組織海空戰備巡航。

未具名的分析人士說，不難看出，美國每次用行動支持台獨，共軍必定會舉行演訓行動。15日的演習還有另一層色彩是在為美國政治第3號人物、眾議院議長裴洛西可能訪台打預防針、敲警鐘。分析人士指出，如果裴洛西來台，將會遭到中方更嚴厲的反制和更強硬的行動。

大陸軍事專家宋忠平對《環球時報》表示，美國步步緊逼不斷挑釁，大陸就要考慮從根本上來解決台灣問題，讓域外勢力和台獨分子無戲可唱。因此，不僅需要大規模的軍事演習，還要做好打仗的準備。

報導指出，殲-20戰巡東海、警巡南海已成訓練常態，中國也已經進入雙航母時代，讓殲-20和航母參與台海周邊的大規模演習已經勢在必行。對此，宋忠平認為，「無論是殲-20還是航母的參演都毫不奇怪。殲-20當前已是戰巡東海的必備機種，航母作為海軍的重要裝備，在對台軍事鬥爭準備中會發揮獨特優勢。作為戰略武器，航母的用武之地是在戰場上，只有在戰場才能展示出其威力。所以，如果2個航母編隊能出現在對台軍事鬥爭準備的大型演練中，是順理成章、正當其時。」

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，美方在台灣問題上不斷挑釁是非常危險的，因為台灣問題不同於其他議題，不存在試探底線的空間，是一個可以直接導致戰爭的問題。美方應該充分認識到其中的潛在重大風險，中美關係已經進入高度敏感複雜期，在台灣這種重大利害關係問題上，如無法克制國內黨派私利，加碼行動，對東亞安全和穩定造成的後果將是災難性的。