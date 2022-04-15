【愛傳媒左化鵬專欄】口渴了，正好來到大溪老茶廠，藉著參觀茶廠的名義，免費喝了一肚子茶水，舌尖抵上鄂，氣沉丹田，滿嘴都是茶葉香。

大溪老茶廠，是一座近百年高齡的老茶廠，走過台灣歷史最輝煌的「茶金歲月」，它隱身在角板山蔣公行館附近的一條靜謐巷弄內，不容易被匆匆忙忙的路人發現。

這是一座融合台、日、英式風格的建築，興建於一九二六年的日據時代，當時，台灣茶葉馳名全世界，老茶廠一天三班制，機器不停的運轉，光是日東紅茶每年產量就可達六百英噸，外銷歐洲，仍然供不應求。

台灣光復後不久，老茶廠慘遭祝融，一夕全毀。幸好有一次蔣公到角板山行館途中，他老人家明察秋毫，發現這座熟悉的老茶廠，幾被夷為平地，殘屋敗瓦，景物全非，十分可惜，於是下令工兵全力協助重建，才讓這個歷史建築，恢復舊觀，留存至今。

走進這座老茶廠，聞到的是木造衍架濃濃的老檜木香，參觀一樓製茶區，我聞到內人的衣裳，也沾滿了撲鼻的茶葉香。我們直上二樓，在打卡景點藍色窗櫺前，攝影留念。

作者為資深媒體人

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