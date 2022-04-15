處女情節的男友！有名正妹在網路分享自己的第一次性經驗，她表示「母胎單身」24年終於脫單，日前和男友發生第一次關係，「恩愛」過程中，男友突然變得不耐煩，提早結束，讓她很不解男友在想什麼，直到男友質疑她「是不是有和別人談戀愛」、「根本不是處女」後，讓她失望又難過的直呼「第一次的經驗居然是這樣」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示母胎單身24年後終於脫單，並分享和男友第一次發生性關係的經驗，她提到原本要和男友發生第一次關係充滿期待，兩人「恩愛」到一半時，男友的態度突然變得很不耐煩，只說出「軟了」後，便愣在一旁，受到打擊的她，只好自己去清潔，也抱怨事後的擁抱都沒有。

有名正妹勇敢獻出第一次給男友，竟被男友質疑「不是處女」。（翻攝自Dcard）

清潔完，正妹與男友躺在床上，男友便問她一句「是不是有和別人談戀愛」，還質疑她「根本不是處女」，男友覺得被她欺騙，讓她整個很失望與難過，直呼「第一次的經驗居然是這樣」。

文章一出，網友紛紛留言表示「看來是被騙炮了」、「男生太細吧」、「恭喜你遇到渣男」、「分手吧，這個會變成你們未來關係的炸彈」、「自己不是處男，還要要求對方是處女喔」、「真心建議妳立刻分手」、「妳男友也太不尊重人，可以分了」、「要緊的用飛機杯算了」。